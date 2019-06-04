Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
04 Haziran 2019 10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, YSK’nın ilçe seçim kurullarıyla ilgili kararını değerlendirerek, "Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK’ya bu konuda itirazi kaydımız düştük" dedi. S-400 anlaşması konusunda geri adım atmanın söz konusu olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika’nın terör...