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  3. 04 Haziran 2019 10:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, YSK’nın ilçe seçim kurullarıyla ilgili kararını değerlendirerek, "Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK’ya bu konuda itirazi kaydımız düştük" dedi. S-400 anlaşması konusunda geri adım atmanın söz konusu olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika’nın terör...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
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Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
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Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 
Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 
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LPG’li otomobil ateş topuna döndü
LPG’li otomobil ateş topuna döndü
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Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
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Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
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