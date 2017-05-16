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  3. 16 Mayıs 2017 20:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Sarayda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. Kritik konuların konuşulacağı görüşme başladı.

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Kritik görüşme başladı
Kritik görüşme başladı
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