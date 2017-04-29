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  3. 29 Nisan 2017 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜMSİAD 7. Olağan Genel kurulundaki konışmasında Sincar harekarına ilişkin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını verdi

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Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
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Bitliste 350 kilo EYP imha edildi
Bitliste 350 kilo EYP imha edildi
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Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
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Çöpten tarih çıktı
Çöpten tarih çıktı
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Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor
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Rus Generalin tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı
Rus Generalin tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı