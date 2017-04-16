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  3. 16 Nisan 2017 23:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir halk oylaması da idam için yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı. Erdoğan, 'Millete sopa gösterilmez, gösterenler cevabını sandıkta aldı. Bir halk oylaması da idam için yaparız' dedi.

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Referandum kutlaması havadan görüntülendi
Referandum kutlaması havadan görüntülendi
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CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor”
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Başbakan Binali Yıldırımdan balkon konuşması
Başbakan Binali Yıldırımdan balkon konuşması
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YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
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Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti