Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti
13 Temmuz 2019 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’dan Medine’ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’dan Medine’ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti. Bisikletli İngiliz vatandaşlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi....