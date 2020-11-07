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  3. 07 Kasım 2020 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

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