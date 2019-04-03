Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’nde kandil programına katıldı
03 Nisan 2019 00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’nde kandil programına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.45 sıralarında Kısıklı’daki evinden Çamlıca Camii’ne geldi. Erdoğan, Çamlıca Camii’nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada vatandaşlarla beraber aynı safta namaz kılan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti...