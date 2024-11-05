Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti 05 Kasım 2024 Salı Saat: 14:06 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729fc2e85436effb30717b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi Türkiye’de üretilen en büyük lüks mega yat Haliç’e geldi ''Doğanın çöpçüsü'' kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çömlekler sergileniyor Fren arızasıyla kaza yapıp, 'ayıplı' çıkan cipe, 'misliyle değişim' kararı Kızıl Goncalar'da Sadi, Cüneyd Efendi'yi öptüğü sahne ortalığı karıştırdı Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi