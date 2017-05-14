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  3. 14 Mayıs 2017 21:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinde Binyıllık Yol Galasına katıldı

Çin’e resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin’de “Binyıllık Yol” adlı özel galaya katıldı.

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