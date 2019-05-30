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  3. 30 Mayıs 2019 16:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklar hakkındaki davaların incelemeleri öncelikli olarak yapılacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Paketi Reformu’nu açıkladı. Erdoğan, "Amacımız milletimizin adalet duygusunu geliştirecek bir yargı uygulamasını hayata geçirmektir. Noterlik kariyer mesleği haline dönüşecektir, sayıları da arttırılacaktır. Çocuklar hakkındaki davaların istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı...

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