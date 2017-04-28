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  3. 28 Nisan 2017 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camiinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

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