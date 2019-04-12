Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte kıldı
12 Nisan 2019 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’nde kıldı. AK Parti Genel Merkezi’nden Binali Yıldırım ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi. Erdoğan cuma namazından Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile birlikte çıkarken, Mehmet Özhaseki de aynı camide cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında...