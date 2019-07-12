Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
12 Temmuz 2019 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlara seslendi. Yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek anma törenine davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide kısa bir konuşma yaparak...