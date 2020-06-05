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  3. 05 Haziran 2020 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantılarına telefon ile katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

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