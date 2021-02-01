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TÜRKİYE'NİN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
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  3. 01 Şubat 2021 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

Türk mühendisler tarafından üretilen ilk akıllı sürücüsüz otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde test edildi. Test sürüşüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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