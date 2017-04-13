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  3. 13 Nisan 2017 21:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evette ciddi bir tırmanma söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “‘Evet’te ciddi bir tırmanma söz konusu ‘hayır’ ile ilgili bir inişin olduğunu görüyoruz. ‘Evet’e olan alaka iyi konumda” dedi.

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