Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 00:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katıldığı İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde yağmur gibi yağan zamların nedeninin "küresel dengesizlikler ve içimizdeki kimi açgözlüler" olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ddb793befdba77f6120e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor'' İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum'' SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor Antalya'da orman yangını