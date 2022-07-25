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Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katıldığı İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde yağmur gibi yağan zamların nedeninin "küresel dengesizlikler ve içimizdeki kimi açgözlüler" olduğunu söyledi.

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