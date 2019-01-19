  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Ocak 2019 00:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı. Ankara’da gerçekleşen piyanist ve besteci Fazıl Say’ın "Truva Sonatı" konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve davetliler katıldı. İki saat süren...

Video Galeri
Sis kabusu !
Sis kabusu !
Video Galeri
Kural ihlalli maçta Kartal pençesi
Kural ihlalli maçta Kartal pençesi
Video Galeri
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Video Galeri
Kış ortasında denize girdi
Kış ortasında denize girdi
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İstanbul’da yarı yıl tatili trafiği
İstanbul’da yarı yıl tatili trafiği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM