Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldı
19 Ocak 2019 00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı. Ankara’da gerçekleşen piyanist ve besteci Fazıl Say’ın "Truva Sonatı" konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve davetliler katıldı. İki saat süren...