Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze törenine katıldı
11 Mayıs 2019 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın annesi Yosma Kılıç’ın cenaze törenine katıldı. Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camisi’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye...