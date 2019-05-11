  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Mayıs 2019 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın annesi Yosma Kılıç’ın cenaze törenine katıldı. Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camisi’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye...

Video Galeri
İstanbul’da dolu sürprizi
İstanbul’da dolu sürprizi
Video Galeri
Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi
Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi
Video Galeri
Deri fabrikasında korkutan yangın
Deri fabrikasında korkutan yangın
Video Galeri
Teleferik cambazları
Teleferik cambazları
Video Galeri
Milletvekiline silahlı saldırı kamerada
Milletvekiline silahlı saldırı kamerada
Video Galeri
Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu
Evin balkonuna çıkan yavru ayı herkesi korkuttu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM