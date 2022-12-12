Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 13:50 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6397076a8ca60378e938a937" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler Erdoğan'ı zora sokacak video paylaşım: ''Son kez adayım'' Kreşteki işkence skandalında yeni görüntüler! İlk vukuatları değilmiş Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür edip sordu: ''Adayınız kim ?'' İmamoğlu: Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz