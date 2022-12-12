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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

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