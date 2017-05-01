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  3. 01 Mayıs 2017 09:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından resmi törenle karşılandı.

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Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
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İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
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Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı
Taksimde pankart açan iki kadın gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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Kanala uçan sürücü: Otomobilim serinlemek istedi
Kanala uçan sürücü: Otomobilim serinlemek istedi
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Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada
Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada