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ERDOĞAN: CHP TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR - CANLI YAYIN
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  3. 11 Mart 2020 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalık özel termal kamerayla izlendi.

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