Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip’de ateşkes sağlanmalı"
07 Eylül 2018 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlip’de ateşkes sağlanmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’deki bombardımanların durdurularak bir ateşkes sağlanmasının büyük önem arz ettiğini söyledi ve ateşkesin bildiride yer almasını talep etti. Suriye’nin geleceği Tahran’da gerçekleştirilen kritik zirvede masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Suriye" meselesini ele almak üzere...