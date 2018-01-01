  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Ocak 2018 21:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir işçi arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden kadro isteyen bir işçiye verdiği yanıt 2018 yılına damgasını vuran ilk görüntü oldu.

Bilgin Pro
Video Galeri
Yılın ilk gecesi büyüleyen görüntü
Yılın ilk gecesi büyüleyen görüntü
Video Galeri
Ankara’da korkutan yangın
Ankara’da korkutan yangın
Video Galeri
Oto teyp hırsızlarına linç girişimi
Oto teyp hırsızlarına linç girişimi
Video Galeri
Kar hayatı felç etti: Elektrikler de kesildi
Kar hayatı felç etti: Elektrikler de kesildi
Video Galeri
İranlılar hükümet karşıtı protestoları kınadı
İranlılar hükümet karşıtı protestoları kınadı
Video Galeri
Polis alarma geçmişti: Vatandaşın derdiyse başkaydı
Polis alarma geçmişti: Vatandaşın derdiyse başkaydı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM