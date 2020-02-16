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  3. 16 Şubat 2020 11:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşın ilginç diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye üye kazandırma toplantısında telefonla aranan bir üye tarafından tanınmayınca ilginç diyaloglar yaşandı.

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