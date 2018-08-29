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  3. 29 Ağustos 2018 20:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. (Derya Yetim /İHA)

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