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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki konutundan ayrıldı.

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