Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:40 Güncelleme: 14 Mayıs 2023 Pazar 23:40 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki konutundan ayrıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64614739af5d827f5d60c6ef" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı