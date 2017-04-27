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  3. 27 Nisan 2017 21:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz" dedi.

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