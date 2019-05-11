Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane’de cenaze törenine katıldı
11 Mayıs 2019 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane’de cenaze törenine katıldı
Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın vefat eden annesi Yosma Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katılıyor. Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç’ın (87) için Kağıthane Cengiz Topel...