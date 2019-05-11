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  3. 11 Mayıs 2019 13:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane’de cenaze törenine katıldı

Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın vefat eden annesi Yosma Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katılıyor. Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç’ın (87) için Kağıthane Cengiz Topel...

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İstanbul’da dolu sürprizi
İstanbul’da dolu sürprizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze törenine katıldı
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