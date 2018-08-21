Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato’daki askerlere seslendi
21 Ağustos 2018 11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato’daki askerlere seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kato Dağı’nda askerlerle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonundan askerlere seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu’nun telefonun sesini dışarı vermesi ile askerlere seslenerek kurban bayramlarını tebrik...