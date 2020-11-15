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  3. 15 Kasım 2020 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan'a ziyareti sırasında MHP lideri Bahçeli de eşlik ediyor.

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