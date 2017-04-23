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  3. 23 Nisan 2017 14:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türke bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk’e bıraktı.

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