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  3. 24 Temmuz 2017 09:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveytte

Suudi Arabistan’daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt’e geçti.

Video Galeri
Tekirdağda 20 kilometrelik araç kuyrukları oluştu
Tekirdağda 20 kilometrelik araç kuyrukları oluştu
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İki grup arasında silahlı kavga! Şehirde kırmızı alarm verildi
İki grup arasında silahlı kavga! Şehirde kırmızı alarm verildi
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İstanbulda korkutan yangın
İstanbulda korkutan yangın
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Sünnet düğününde faciadan dönüldü
Sünnet düğününde faciadan dönüldü
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İdlibte bombalı saldırı: 12 ölü, 20 yaralı
İdlibte bombalı saldırı: 12 ölü, 20 yaralı
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Başkentte Gülmen ve Özakça eyleminde 20 kişi daha gözaltına alındı
Başkentte Gülmen ve Özakça eyleminde 20 kişi daha gözaltına alındı
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