Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti 20 Ağustos 2023 Pazar Saat: 14:26 Güncelleme: 20 Ağustos 2023 Pazar 14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan’a gitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e1f862afa79f3bb60b4023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vale cinayeti kamerada İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı 4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı Otomobil 100 metreden yuvarlandı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Rusya, Ukrayna'da şehir merkezini vurdu: 7 ölü, 144 yaralı Diyarbakır'da palalı cinayet! Çocuk parkı alev alev yandı İstanbul'da mahallelinin taş ocağı isyanı Hasta yakınları acil serviste dehşet saçtı