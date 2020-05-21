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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 249'A YÜKSELDİ
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  3. 21 Mayıs 2020 19:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında makam aracında maskeyle takması dikkat çekti.

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Kayseri'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 5 yaralı
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