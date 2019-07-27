  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Temmuz 2019 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i kahvaltı programı için Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed, burada ‘Aile Kahvaltısı’ programında bir araya geldi. (Metin...

Video Galeri
Polis memuru şehit düştü
Polis memuru şehit düştü
Video Galeri
Londra’da yaşayan Türkler Boris Johnson konusunda ümitsiz
Londra’da yaşayan Türkler Boris Johnson konusunda ümitsiz
Video Galeri
‘Selamımı almadı’ cinayeti görüntüleri ortaya çıktı
‘Selamımı almadı’ cinayeti görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
İstanbul’da ilk kurbanlıklar satış yerlerine yerleştirildi
İstanbul’da ilk kurbanlıklar satış yerlerine yerleştirildi
Video Galeri
Kağıthane’de freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi
Kağıthane’de freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi
Video Galeri
Bu da zeytinyağlı dolma yeme yarışması !
Bu da zeytinyağlı dolma yeme yarışması !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM