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  3. 01 Eylül 2019 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü’nde saat 11.25’te görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti....

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Eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı
Eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı
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Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
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Koç katımı geleneği Tunceli yaylalarında yaşatılıyor
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Bunlar asker değil, inşaat işçileri
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