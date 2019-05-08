Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Üniversitesi Hastanesine geldi
08 Mayıs 2019 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Üniversitesi Hastanesine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak bir ziyaret için Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesine geldi. Erdoğan’ın ziyareti sırasında hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastane ziyaretinin ardından uçakla Ankara’ya...