Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
04 Haziran 2019 10:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonu ile Kato Dağı’nda bulunan Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’na çıktı. Burada bayram namazı kılan Bakan Soylu, saha sonra cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Askerlerin bayramını...