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  3. 04 Haziran 2019 10:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonu ile Kato Dağı’nda bulunan Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’na çıktı. Burada bayram namazı kılan Bakan Soylu, saha sonra cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Askerlerin bayramını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
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Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
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Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 
Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 
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LPG’li otomobil ateş topuna döndü
LPG’li otomobil ateş topuna döndü
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Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
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Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
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