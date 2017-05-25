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  3. 25 Mayıs 2017 21:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

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