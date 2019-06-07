Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil’in nikah şahidi oldu
07 Haziran 2019 21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil’in nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe’nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan çıkarak Beşiktaş’ta bir otele geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe’nin düğün törenine katıldı....