Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in yeni kalesine ziyarette bulundu
31 Temmuz 2019 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in yeni kalesine ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni kalesine helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son teknoloji ile bezenmiş ve üst düzey güvenlik önlemlerinin kurulu olduğu MİT’in inşaatı devam eden yeni kalesine ziyarette bulundu. Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallasi’nde bulunan MİT’in yeni binasına saat 12.40...