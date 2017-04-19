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  3. 19 Nisan 2017 00:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin CNN International’a konuşarak, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır." dedi.

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