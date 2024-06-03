Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçaran Çiller'in tabutuna omuz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçaran Çiller'in tabutuna omuz verdi 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:46 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 15:46 Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665dbb0c92aef603f500f7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da boya fabrikasında yangın 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Antalya kavruluyor: Sıcaktan bunalan plaja koştu Aldatıldığını anlayıp evi bastı; ortalık fena karıştı 6 ilde dev operasyon: Piyasa değeri 720 milyon lira... Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu