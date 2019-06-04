  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Haziran 2019 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçiğe seslendi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki Hakkari Derecik’teki 34’üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında...

Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Öğretmenden öğrencilere ''kemerli'' müdahale kamerada
Öğretmenden öğrencilere ''kemerli'' müdahale kamerada
Video Galeri
Koçların kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı
Koçların kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı
Video Galeri
Emekli polis memuru sokak ortasında kurşun yağdırdı
Emekli polis memuru sokak ortasında kurşun yağdırdı
Video Galeri
İçişleri Bakanı Soylu'ya kendi memleketinde protesto
İçişleri Bakanı Soylu'ya kendi memleketinde protesto
Video Galeri
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM