Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçiğe seslendi
04 Haziran 2019 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçiğe seslendi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki Hakkari Derecik’teki 34’üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında...