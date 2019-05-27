  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Mayıs 2019 21:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik sofrasında vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla birlikte piknik sofrasında iftar açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.15 sıralarında Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Zeytinburnu sahiline geldi. Erdoğan, iftarlarını deniz kenarında yapmak için sahildeki parklara gelen vatandaşları ziyaret etti. İftar saatini bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a...

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu
Video Galeri
Yemen’de sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti
Yemen’de sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti
Video Galeri
Motorunu 5 saniye içinde çaldılar
Motorunu 5 saniye içinde çaldılar
Video Galeri
Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir !
Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir !
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi
Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM