Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik sofrasında vatandaşlarla iftar yaptı
27 Mayıs 2019 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik sofrasında vatandaşlarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla birlikte piknik sofrasında iftar açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.15 sıralarında Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Zeytinburnu sahiline geldi. Erdoğan, iftarlarını deniz kenarında yapmak için sahildeki parklara gelen vatandaşları ziyaret etti. İftar saatini bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a...