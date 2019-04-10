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  3. 10 Nisan 2019 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli polislerle tek tek tokalaşarak 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı. Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. (Derya...

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