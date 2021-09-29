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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki görüşmesi başladı. Zirvede Suriye'deki son gelişmeler, Soçi Mutabakatı ve bölgedeki göç dalgası görüşülecek.

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