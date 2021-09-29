Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 15:06 Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki görüşmesi başladı. Zirvede Suriye'deki son gelişmeler, Soçi Mutabakatı ve bölgedeki göç dalgası görüşülecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615456d6b31ec674cf4fcbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gözaltına alınan öğrencilerden açıklama: ''Vazgeçmeyeceğiz'' Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi'nde oynadı Boeing B737-8 ve B737-9 MAX'lerin uçuşuna onay çıktı Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesip ''Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz'' dedi Pencereden atlamak isteyen annesini son anda yakaladı Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı: ''Muhalefet için en uygun aday İlhan Kesici'dir'' Canlı yayında skandal iddia: ''En çok hediye atana karısını gösteriyor''