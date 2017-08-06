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  3. 06 Ağustos 2017 17:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu.

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Tadilat sesine kızdı evini yaktı
Tadilat sesine kızdı evini yaktı
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Sütlaç Turizmi: Hamsiköy sütlacı
Sütlaç Turizmi: Hamsiköy sütlacı
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YPG, Halepte bombalı saldırı düzenledi: 3 ölü
YPG, Halepte bombalı saldırı düzenledi: 3 ölü
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Çobanbeyde el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 yaralı
Çobanbeyde el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 yaralı
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Ayvalıkta 60 Suriyeli göçmenin umuda yolculuğu suya düştü
Ayvalıkta 60 Suriyeli göçmenin umuda yolculuğu suya düştü
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Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı
Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı
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