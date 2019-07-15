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  3. 15 Temmuz 2019 13:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na şehit aileleri ve gazilerle birlikte çiçek koydu. 15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde buluşan Cumhurbaşkanı...

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